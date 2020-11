Square Enix permetterà lo smart working in maniera permanente

Sembra che alcuni dei cambiamenti adottati in tempo di pandemia siano qui per restare. Square Enix ha infatti annunciato che a partire dal primo dicembre lo smart working diventerà una parte integrale del suo metodo di lavoro. Così facendo, “la compagna spera non solo di creare un ambiente di lavoro flessibile e diversificato, ma anche di aumentare la produttività e di aiutare i dipendenti ad avere un migliore bilanciamento vita-lavoro.” La decisione è stata influenzata anche dal responso dato dagli impiegati stessi ai periodi di smart working: sembra infatti che circa l’80% di loro abbia vissuto positivamente l’esperienza del lavoro da casa.

Square Enix ha chiarito che alcuni dipendenti, sulla base del loro impiego, saranno comunque categorizzati come “office-based” per via della natura del loro lavoro; ma il Work-From-Home Program resta comunque un’iniziativa senza pari nell’industria videoludica, ed è significativo che sia stato un nome importante come Square Enix ad adottarla. Resta da vedere se anche altre compagnie decideranno di fare lo stesso.