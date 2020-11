Fallout 76: l'espansione Alba d'Acciaio rilasciata in anticipo

Ricorderete che, appena pochi giorni fa, il nostro articolo in merito all’espansione Alba d’Acciaio per Fallout 76 riportava come data di lancio il primo dicembre. Non si trattava di un errore: della cosa era più che convinta anche Bethesda stessa. O almeno, lo era fin quando un accidentale imprevisto ha permesso ai giocatori Xbox di scaricare in anticipo l’aggiornamento, impedendo loro allo stesso tempo di accedere al gioco. Come spiegato sul blog ufficiale, a questo punto Bethesda Game Studios ha deciso che la cosa migliore da fare era semplicemente rendere disponibile a tutti i giocatori l’espansione Alba d’Acciaio.

La manutenzione necessaria ha avuto il via nella serata di ieri, e le sei ore richieste dovrebbero essere scadute già stamattina presto. In soldoni, questo significa che se volete mettere mano alla nuova espansione di Fallout 76, è lì che vi sta aspettando.