Milan Games Week: un canale Twitch dedicato ai videogiochi

Come tanti altri eventi, anche la Milan Games Week quest’anno avverrà in forma digitale. Quest’anno potremo seguire la kermesse comodamente da casa tramite i sei canali Twitch dedicati all’evento. Uno in particolare, il canale MGW-X Games, offrirà quattro giorni di contenuti speciali, interviste, sessioni di gameplay e incontri con personalità, sotto la conduzione della voce di Radio 105 Bryan Ronzani.

Tanti i nomi che ci terranno compagnia in questi giorni: personalità come Mikeshowsha e Sabaku no Maiku; i fumettisti Giacomo Bevilacqua e Zerocalcare, che vedremo giocare assieme su PlayStation 5; ma anche giocatori come Cydonia, che ci svelerà tutti i segreti di Pokémon Spada e Scudo e SIO, che invece ci diletterà con le sue prodezze su Mario 3D All-Stars. Per non parlare della Gamestop TV, che mostrerà gameplay di Demon’s Souls, Assassin’s Creed Valhalla e anche dell’attesissimo Cyberpunk 2077. Protagonista tanto grande quanto immancabile sarà anche lo sport: Max Biaggi, in associazione con l’Aprilia Esport Team, sarà presente e farà il tifo per i centauri digitiali di MotoGP 20. Due incontri d’eccezione anche per il calcio: su PES 2021 avrà luogo un triangolare fra Roma Esport, Juventus e Bayern Monaco, mentre su FIFA 21 a sfidarsi saranno Inter FC e i team HC9 (di Hernan Crespo) e R10 (di Ronaldinho).

Il 29 novembre sarà invece il giorno dedicato al sociale, e in particolare all’iniziativa Play For Kids, realizzata in collaborazione con Fondazione Veronesi e IIDEA e volta alla lotta contro i tumori nell’infanzia e nell’adolescenza. Streamer, creatori e pro player inviteranno i loro spettatori a fare donazioni, e tre nomi di alto calibro come Paoloidolo (QLASH), Rekinss (Exeed) ed Efesto96 (Samsung Morning Stars) si sfideranno su League of Legends e Fortnite.