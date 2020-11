Rainbow Six Siege: ecco il trailer della versione next-gen

Passano gli anni, ma gli agguerriti scontri su Rainbow Six Siege non accennano certo a diminuire d’intensità; anzi, semmai l’arrivo di nuovi operatori contribuisce a renderli ancora più esaltanti. Di sicuro, però, con il passaggio alle console di nuova generazione diventeranno anche più belli da vedere; tutto merito del nuovo hardware.

Oltre a ciò che possiamo vedere nel breve trailer, Ubisoft si è anche prodigata di scrivere un post che spieghi più nel dettaglio cosa potremo aspettarci. Per prima cosa, i dettagli più importanti: il passaggio di generazione sarà gratuito entro la stessa famiglia di console, e grazie all’ecosistema Ubisoft Connect manterrete tutti i vostri progressi. Ubisoft ha confermato la presenza del gioco inter-generazionale; in Rainbow Six Siege non è invece attualmente presente il gioco cross-piattaforma, ma Ubisoft ha fatto sapere che ne stanno considerando attentamente l’implementazione.

Per quanto riguarda le novità tecniche di cui Rainbow Six Siege potrà usufruire su console next-gen, il post ha aggiunto qualche precisazione a ciò che si vede nel trailer. Sarà possibile sì il gioco in 4K e fino a 120 fps (in modalità prestazione), ma solo su Xbox Series X e PlayStation 5. Come prevedibile, la Xbox Series S dovrà invece accontentarsi di risoluzione 1080p / 120fps (modalità prestazione) o 1728p / 60 fps (modalità risoluzione). Sulle console Microsoft sarà presente la funzionalità Quick Resume, mentre chi in queste ore si sta godendo il nuovo DualSense sarà lieto di sapere che anche Rainbow Six Siege supporterà il feedback aptico.

L’aggiornamento next-gen sarà disponibile a partire dal primo dicembre.