Black Mesa: Definitive Edition, in arrivo l'aggiornamento gratuito

Crowbar Collective ha annunciato che Black Mesa: Definitive Edition, un massiccio aggiornamento al rifacimento del primo Half Life, può ora considerarsi completato e sarà disponibile per tutti i giocatori a partire dalle 19:00 di stasera. Tante le modifiche e le migliorie apportate con questa Definitive Edition: noi ci sentiamo in particolare di segnalare il pieno supporto allo Steam Workshop (e chissà quali pazzi mod saranno già in lavorazione) e l’aggiornamento dei sottotitoli per numerose lingue, fra cui l’italiano.

Black Mesa è un progetto che ha richiesto anni per essere portato a termine; non è infatti un (relativamente) semplice aggiornamento delle texture di Half Life, visto che i ragazzi di Crowbar Collective si sono anche fatti carico di modificare alcune sezioni di gameplay, rivedendo in particolare il tanto criticato segmento finale ambientato nella regione aliena dello Xen. Il risultato, come ampiamente confermato dal nostro Alessandro Alosi in sede di recensione, è più che lodevole; e questo aggiornamento non potrà che rendere l’esperienza ancora migliore.