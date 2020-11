PlayStation 5: Sony conferma l'incredibile successo del lancio

Non ne abbiamo dubitato per un secondo, vista le difficoltà a cui sicuramente molti lettori saranno andati incontro nel loro tentativo di accaparrarsi una PlayStation 5. Ma Sony ha comunque voluto confermare l’incredibile successo del lancio della sua nuova console, definendolo “il nostro lancio più grande di sempre”. Il sottinteso, dato che la PlayStation 4 era stata a sua volta la console più venduta di sempre nel periodo di lancio, è che la PS5 ha frantumato il precedente record di 2,1 milioni di console vendute in due settimane, anche se per ora Sony non ha rilasciato dati di vendita precisi.

Prima di chiudere, il tweet ha specificato che altre console saranno fornite ai rivenditori “entro la fine dell’anno”. Speriamo per chi è in attesa che questo non significhi dover aspettare un mese prima di poter mettere mano a titoli come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Demon’s Souls.