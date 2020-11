Unto The End arriverà a dicembre su PC e console

Se volete un gioco che metta davvero alla prova le vostre abilità in combattimento, Unto the End di 2 Ton Studios potrebbe essere quello che fa per voi. Questo action 2D, infatti, propone un sistema di combattimento complesso, basato sul reagire correttamente agli assalti nemici con parate e contrattacchi. Se state pensando che detta così sembra solo un altro soulslike, forse fareste meglio a dare un’occhiata al trailer di presentazione.

Gli sviluppatori di ci tengono a sottolineare che Unto The End non è un gioco che incentiva il buttarsi nella mischia a spada sguainata: oltre alla complessità del combattimento in sé, esistono anche molte azioni che potranno permetterci di evitare scontri altrimenti letali, come ad esempio un banale scambio di oggetti. Unto The End sarà disponibile a partire dal 9 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Stadia, e dal 17 dicembre su Nintendo Switch.