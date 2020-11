Cuphead: il DLC The Delicious Last Course è stato nuovamente rinviato

Avrebbe dovuto vedere la luce l’anno scorso, poi un primo rinvio ha spostato la release al 2020, ora il DLC di Cuphead vedrà la luce nel corso del prossimo anno.

The Delicious Last Course, questo il titolo dell’espansione dell’ottimo platform run and gun targato Studios MDHR, è stato rinviato nuovamente, questa volta al 2021. A darne conferma ci hanno pensato i fratelli Chad e Jared Moldenhauer che, intervenendo su Twitter, spiegano come la pandemia abbia messo i bastoni tra le ruote anche a loro, costringendoli a spostare ulteriormente il lancio dell’ultima parte dell’avventura di Cuphead e Mugman.

Armiamoci di ulteriore pazienza, dunque, in attesa di conoscere la data di lancio ufficiale e definitiva dell’espansione.

