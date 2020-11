Metro Exodus si aggiornerà gratuitamente sulle console next-gen

4A Games e il publisher Deep Silver hanno annunciato che Metro Exodus sta per ricevere un aggiornamento gratuito con il quale verranno introdotte importanti novità grafiche sulle console next-gen.

L’update aggiungerà feature finora prerogativa della sola utenza PC dotata di hardware di fascia alta, tra cui citiamo un frame rate più elevato e stabile, una maggiore risoluzione, tempi di caricamento ridotti e ovviamente l’ormai immancabile ray tracing. La data di pubblicazione di questa patch per PS5 e Xbox Series X|S non è ancora stata resa nota, ma è probabile che questa arrivi l’anno prossimo.

Infine, è stato confezionato un breve video tributo che celebra il decimo anniversario della serie ispirata ai romanzi di Dmitry Glukhovsky. Sono passati ben dieci anni dalla pubblicazione di Metro 2033, eppure 4A Games non sembra essere intenzionata a fermarsi qui: lo studio ha infatti confermato di essere al lavoro su una quarta iterazione della serie principale, mentre è stato dato il via a una partnership con Saber Interactive per la realizzazione di un titolo multiplayer ambientato nel medesimo universo narrativo.