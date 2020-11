PlayStation Plus: annunciati i giochi del mese di dicembre

Mentre ci avviciniamo sempre più a dicembre, Sony ha deciso di svelare quali giochi verranno aggiunti all’offerta di PlayStation Plus dal prossimo mese.

Gli abbonati potranno mettere le mani su Worms Rumble, nuova incarnazione in tempo reale della celebre saga strategica multiplayer di Team17, questa volta con una declinazione battle royale. Ma quello dei simpatici vermiciattoli non sarà l’unico titolo con una esclusiva vocazione online: alla lista di titoli si aggiunge anche Rocket Arena, sparatutto competitivo di Electronic Arts e Final Strike Games. Infine, gli utenti potranno vestire i panni di Rico Rodriguez in Just Cause 4, action sopra le righe di Avalanche Studios e Square Enix.

Tutti questi giochi saranno disponibili sia su PS4 che su PS5 a partire dal 1° dicembre.

