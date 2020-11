Games with Gold: ecco i videogiochi del mese di dicembre

Microsoft ha annunciato i titoli che verranno offerti agli abbonati al servizio Xbox Live Gold attraverso il programma Games with Gold nel corso del mese di dicembre. Eccoli in dettaglio, con le relative date in cui sarà possibile riscattarli:

The Raven Remastered (dall’1 al 31 dicembre)

(dall’1 al 31 dicembre) Bleed 2 (dal 16 dicembre al 15 gennaio 2021)

(dal 16 dicembre al 15 gennaio 2021) Saints Row: Gat Out of Hell (dall’1 al 15 dicembre)

(dall’1 al 15 dicembre) Stacking (dal 16 al 31 dicembre)

Tutti i giochi potranno essere utilizzati sia su Xbox One che su Xbox Series X|S.