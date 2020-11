I Saldi Autunnali di Steam sono ai nastri di partenza

Puntuali come un orologio svizzero, i Saldi Autunnali di Steam sono tornati anche quest’anno, e con essi anche la possibilità di scegliere le proprie nomination per i Premi di Steam che si terranno a fine dicembre.

Sono migliaia i videogiochi in promozione fino alle 19:00 del 1° dicembre, con sconti consistenti su titoli noti e meno noti, compresi alcuni dei giochi principali dell’anno. E proprio il gioco dell’anno è una delle categorie, se non “la” categoria, per le quali sono aperte le nomination: agli utenti spetta infatti il compito di dirigersi sulla piattaforma e scegliere i giochi preferiti che verranno poi votati durante i futuri Saldi Invernali.

Tra le varie categorie citiamo anche il premio gioco VR dell’anno, quello per il titolo con il miglior stile grafico, il riconoscimento per il gameplay più innovativo, oppure quello per la miglior colonna sonora. I vincitori verranno poi annunciati il 3 gennaio 2021.

Condividi con gli amici Inviare