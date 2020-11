Space Invaders Forever: annunciata la data di uscita della raccolta

TAITO e ININ Games hanno annunciato la data di uscita di Space Invaders Forever, una raccolta dedicata all’iconico videogioco arcade in arrivo su PS4 e Nintendo Switch. Questa collection sarà disponibile sia in formato fisico che digitale a partire dal prossimo 11 dicembre.

Pensato sia per i veterani che per i nuovi giocatori, Space Invaders Forever include i seguenti titoli:

Space Invaders Extreme , con un comparto grafico rinnovato offre 16 stage in modalità Free Play e Arcade Mode;

, con un comparto grafico rinnovato offre 16 stage in modalità Free Play e Arcade Mode; Space Invaders Gigamax 4 SE , include una modalità cooperativa inedita per quattro giocatori;

, include una modalità cooperativa inedita per quattro giocatori; Arkanoid vs Space Invaders, la fusione di due celebri videogiochi arcade con un totale di 150 stage, 20 abilità e power up, e 40 personaggi da sbloccare.