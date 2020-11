Super Mario Maker per Wii U dice addio alle feature online

Nintendo ha annunciato che presto non sarà più possibile utilizzare le feature online di Super Mario Maker per Wii U. La Casa di Kyoto ha infatti reso noto che dal 31 marzo 2021 verrà rimossa la possibilità di caricare i livelli e aggiornare il ranking dei livelli preferiti.

Infine, Nintendo fa sapere che Super Mario Maker verrà rimosso dalla vendita sull’eShop di Wii U a partire dal 12 gennaio 2021. Sarà sempre possibile scaricare il gioco dopo questa data.

Super Mario Maker 2, precisa la Grande N, continuerà a funzionare come di consueto giacché tali misure non coinvolgono il gioco per Nintendo Switch.

Condividi con gli amici Inviare