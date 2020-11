Spellbreak: il battle royale a colpi di magie arriverà presto su Steam

Pare che l’esclusiva Epic Games Store non sia durata poi tanto a lungo. Il battle royale Spellbreak arriverà infatti anche su Steam il 15 dicembre; non è improbabile la scelta sia stata presa anche per rendere un po’ più nutrito il conteggio giocatori su PC di questo titolo free to play. Per quanto ricada in un genere calcato da più o meno chiunque, il battle royale di Proletariat non manca di idee intelligenti: i maghi che andremo a giocare potranno infatti combinare più elementi per scatenare magie da potero distruttivo inaspettato.

Sembra, inoltre, che l’arrivo su Steam sarà accompagnato da ricompense speciali: il profilo Twitter ufficiale di Spellbreak ha fatto sapere che se il gioco verrà aggiunto alla lista dei desideri da 50,000 utenti prima dell’arrivo del Chapter 1, tutti i giocatori otterrano una divisa speciale. Perché un conto è fulminare i propri nemici con il potere della mente, un altro è farlo con stile.