Google Stadia: più di 400 giochi in arrivo a partire dal 2021

Se da un lato l’avvento del gioco in streaming è una delle novità più interessanti dell’ultimo anno, ed è innegabile in questo senso l’apporto dato da Stadia, dall’altra la piattaforma di Google non sembra aver brillato particolarmente per successo di pubblico. Jack Buser, director of games presso Stadia, sembra però convinto che con il passare del tempo le cose non faranno che migliorare: è quanto ha dichiarato nel corso di un’intervista per MobileSyrup, anticipando che a partire dal 2021 la libreria della piattaforma si espanderà in maniera significativa.

“Quello che posso dire [in merito ai piani per il 2021] è che abbiamo preparato una roadmap di circa 400 giochi in sviluppo da 200 sviluppatori. Quindi quando questi giochi arriveranno, nel 2021 o più avanti, è qualcosa che faremo sapere. Ci saranno altri giochi e altri sviluppatori sulla piattaforma? Certo che sì. Ma onestamente, il mio team non pensa quasi più al 2021. Ora stiamo pensando al 2022 – ed è su quello che ci stiamo concentrando. E stiamo puntando al 2023. Il 2021 è in forma incredibile.”

Solo il tempo potrà dire quanto saranno azzeccate le entusiastiche previsioni di Jack Buser. Nel frattempo, però, la libreria di Stadia inizia ad arrichirsi di sempre più titoli, anche di primo piano. È il caso, ad esempio, di Destiny 2, di Cyberpunk 2077 (che arriverà il 10 dicembre) e di Baldur’s Gate 3.