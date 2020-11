Assassin's Creed Valhalla: la patch 1.04 aggiunge la modalità prestazione

Nella giornata di oggi, Assassin’s Creed Valhalla si è arricchito di una nuova patch. L’aggiornamento 1.04, oltre a portare con sè tutta una serie di migliorie e modifiche al gioco, interesserà in particolare chi sta andando a razziare villaggi sulle console next-gen di Sony e Microsoft. Come spiegato sul forum ufficiale, la patch introduce infatti la modalità prestazione e la modalità qualità per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Scegliere la modalità prestazione farà sì che il gioco adatti risoluzione e settaggi grafici in modo da cercare di mantenere 60 fps; la modalità qualità, invece, permetterà di puntare al massimo dettaglio grafico, ma a soli 30 fps.

Su Xbox Series X e PlayStation 5 l’impostazione di default è la modalità prestazione, quindi se preferite il dettaglio alla fluidità assicuratevi di cambiare questa impostazione; di contro, su Xbox Series S la modalità qualità è quella impostata di default. Con questo aggiornamento, Ubisoft ha anche provveduto a rendere più piacevole l’esperienza anche per chi gioca ad Assassin’s Creed Valhalla su PC: nelle patch notes, infatti, possiamo trovare anche un intervento volto a risolvere problemi di eccessivo utilizzo di RAM e VRAM.