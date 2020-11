Port Royale 4: il gestionale si arricchisce con un massiccio aggiornamento

Sembra che con il suo ultimo aggiornamento Port Royale 4 voglia fare le cose in… grande. Il Great Update apporterà infatti più di cinquanta cambiamenti al gestionale di Gaming Minds Studios, molti dei quali richiesti dalla comunità. Lo studio ha anche preparato un trailer, nel quale potremo andare a vedere le modifiche più importanti in compagnia del creative director del gioco.

il Great Update porta uan ventata di libertà su Port Royale 4. Una volta soddisfatta una serie di requisiti, potremo infatti dichiarare la nostra indipendenza dalla nazione madre; ma come saprà chiunque di voi non bighellonava durante le lezioni di storia, questo potrà portare a una guerra aperta con il nostro ex sovrano, e alla necessità di difenderci via mare. Fortunatamente, Gaming Minds ha provveduto ad aggiornare anche il combattimento marittimo, rendendo più semplice e immediata la pianificazione dei turni.

Anche le situazioni più pacifiche hanno avuto una spolverata di nuovo; nella gestione della città, per esempio, potremo spostare a piacimento gli edfici costruiti. Ma ci saranno anche tante altre novità: eventi speciali con cui dovremo fare i conti, nuove opzioni per la difficoltà, ottimizzazioni dell’interfaccia e tanto altro. L’aggiornamento di Port Royale 4 è disponibile fin da ora per chi gioca su PC, e arriverà prossimamente anche su console.