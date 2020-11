Il franchise di Pokémon si prepara a festeggiare il 25° anniversario

Sono trascorsi quasi cinque lustri dal lancio di Pokémon Rosso e Verde in Giappone, avvenuto nel 1996, per questo The Pokémon Company International ha voluto dare il via in anticipo ai festeggiamenti per il 25° anniversario del brand.

Durante la tradizionale “Macy’s Thanksgiving Day Parade” che si è tenunta ieri negli USA, un gruppo di Pikachu ha ballato sulle note della celeberrima sigla Pokémon originale presso Herald Square, a New York. La performance si è conclusa con alcuni Allenatori che hanno spiegato un enorme striscione con il logo ufficiale dell’evento targato Pokémon. Per la gioia dei fan e per la ventesima volta consecutiva, anche quest’anno un enorme pallone di Pikachu ha sfilato tra i grattacieli di Manhattan durante la parata.

Questo però è solamente un assaggio dei grandi festeggiamenti previsti nel corso del 2021, quindi The Pokémon Company International invita i fan di tutto il mondo a tenere gli occhi aperti perché presto saranno rivelati altri dettagli.

