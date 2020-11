Cyberpunk 2077: rinviato l'annuncio delle espansioni e dei DLC

Sappiamo già da tempo che Cyberpunk 2077 riceverà delle espansioni post-lancio, seguendo la stessa strada battuta da The Witcher 3, tuttavia l’annuncio di questi contenuti aggiuntivi è stato rinviato a causa di un cambio di strategia da parte di CD Projekt.

Durante un consueto incontro con gli investitori, il presidente della compagnia polacca Adam Kiciński ha infatti reso noto che i DLC di Cyberpunk 2077 verranno rivelati soltanto dopo la pubblicazione del gioco, e non prima come inizialmente previsto. Con buona probabilità, la presentazione delle espansioni avverrà all’inizio del 2021, nel corso del primo trimestre dell’anno.

In quella stessa occasione, inoltre, verrà con buona probabilità rivelato anche lo spin-off multiplayer di Cyberpunk 2077, un’opera che lo stesso Kiciński definisce come un videogioco tripla A a sé stante, ma comunque in qualche modo correlato al gioco di ruolo in uscita il 10 dicembre.

Condividi con gli amici Inviare