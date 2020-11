Annunciato CryoSpace, un nuovo survival horror per PC

In lavorazione presso Kuklam Studios, un piccolo studio indipendente formato da ex sviluppatori di CD Projekt RED, CryoSpace è un nuovo survival horror a tema fantascientifico in arrivo su PC prossimamente.

In CryoSpace prenderemo il controllo di un povero addetto alla manutenzione di una nave colonia che si ritrova, suo malgrado, a dover salvare l’equipaggio del vascello dagli orrori indicibili che l’hanno preso di mira. Il nostro compito sarà dunque quello di risvegliare i compagni di viaggio dal sonno criogenico, cercando al contempo di scoprire quali entità hanno deciso di attaccare la nave, evitando di lasciarci la pelle.

Ovviamente per farlo bisognerà raccogliere risorse, risolvere enigmi, evitare trappole letali e – occasionalmente – abbattere le strane creature che assediano la nave colonia.

Prima di mettere le mani su CryoSpace, però, bisognerà attendere un bel po’: il gioco di Kuklam Studios, infatti, non approderà su Steam prima del 2022.