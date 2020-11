Epic Games Store: partiti i saldi del Black Friday

Non solo Steam, anche l’Epic Games Store ha dato il via ai saldi in occasione del Black Friday.

Nonostante il catalogo sia chiaramente più modesto rispetto alla principale piattaforma concorrente, il negozio digitale di Epic Games propone diverse offerte niente male su decine di titoli, recenti e non. Tra questi citiamo ribassi su Watch Dogs Legion, Red Dead Redemption 2, Borderlands 3, Ghostrunner, Crysis Remastered, Mafia Trilogy, e molto altro ancora. Per consultare l’elenco completo dei giochi in promozione vi invitiamo a seguire questo collegamento.

Segnaliamo, infine, che i saldi del Black Friday andranno avanti fino al 3 dicembre.

