Minecraft Dungeons: annunciato un secondo Season Pass

Mojang ha annunciato un secondo Season Pass per Minecraft Dungeons, l’action RPG ambientato nell’universo del celebre sandbox.

Il Season Pass garantirà l’accesso ai quattro DLC che verranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi, a partire dall’espansione The Howling Peaks. Quest’ultima vedrà la luce il 9 dicembre e porterà gli avventurieri in una location inedita, offrendo ai giocatori l’opportunità di eliminare nuovi nemici e ottenere diversi oggetti di equipaggiamento aggiuntivi.

Vi ricordiamo, infine, che Minecraft Dungeons è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch. Da pochi giorni è disponibile un aggiornamento gratuito che abilità il cross-play su tutte le piattaforme.

