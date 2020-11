Iron Harvest: annunciato il primo DLC, aggiungerà quattro missioni

Se mentre stavate giocando a Iron Harvest 1920+ vi siete mai chiesti quale sarebbe stato l’esito dellla Rivoluzione d’ottobre in questo universo alternativo, KING Art Games sta per rispondere alle vostre domande. Lo sviluppatore ha infatti annunciato il primo DLC per il suo RTS: intitolato Rivoluzione Rusvietica, sarà disponibile a partire dal 17 dicembre, e aggiungerà quattro missioni giocabili sia in singleplayer che in multiplayer cooperativo; figura centrale di questa mini espansione sarà il misterioso Rasputin. Chi ha acquistato la Digital Deluxe o finanziato il gioco su Kickstarter riceverà il contenuto aggiuntivo gratuitamente; per tutti gli altri, sarà disponibile al prezzo di 3,99€.

La Rivoluzione Rusvietica non è però l’unica novità in arrivo in quel di Iron Harvest. Con l’aggiornamento di questa settimana, KING Art Games ha infatti introdotto anche la modalità di gioco “Drop Zone”, nel corso della quale dovremo accumulare punti vittoria raccogliendo casse che saranno paracadutate periodicamente sul campo di battaglia. Questa modalità sarà disponibile nelle partite Personalizzate, Rapide e anche negli scontri classificati.

Oltre a Drop Zone, questa settimana vede anche l’inizio della Season 2, e con essa tutta una nuova serie di ricompense cosmetiche di cui potremo fare sfoggio sui campi di battaglia. Se Iron Harvest vi incuriosisce, oltre ad andare a leggere la nostra recensione potete anche provare la demo attualmente disponibile su Steam.