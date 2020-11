Immortals Fenyx Rising: ecco il making-of del trailer animato

Il lavoro che sta dietro a un corto animato è tutt’altro che scontato; serve abilità e perizia per passare da un disegno statico ad animazioni fluide. E se il trailer animato rilasciato qualche giorno fa Immortals Fenyx Rising ha stuzzicato la vostra curiosità, buone notizie per voi: Ubisoft ne ha anche preparato un breve making-of, che fornisce un interessante sguardo sul processo di creazione.

Il team che si è occupato del trailer animato, CRCR, non è alla sua prima esperienza con il mondo dei videogiochi. Di recente, lo studio francese si è infatti occupato anche di corti dedicati a Mother Russia Bleeds, My Friend Pedro e, per Ubisoft, Rainbow Six Siege.

Ricordiamo che Immortals Fenyx Rising sarà disponibile a partire dal 3 dicembre, e che Ubisoft ha già in mente quale sarà il contenuto post-lancio.