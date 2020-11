Othercide si arricchisce con le missioni Penance

L’interessante quanto stilisticamente particolare Othercide, uscito a settembre, non ha mai dato l’impressione di essere il tipo di tattico a turni che va per il sottile con i suoi giocatori. Se però siete maestri del campo di battaglia e bramate una sfida più dura, o se semplicemente desiderate più varietà, il nuovo tipo di missioni Penance sembra essere stata pensata proprio per voi. Come da tradizione, anche in questo tipo di scenari le nostre guerriere verranno attaccate da schiere di nemici. Eliminare queste minacce con cieca furia potrebbe non essere la scelta migliore, però: ciascuna sorella deve infatti raggiungere un certo numero di nemici sconfitti, e una volta fatto si allontanerà dal campo di battaglia.

Questo significa che sarà necessario bilanciare il conteggio uccisioni fra le varie sorelle, o ci ritroveremo a dover completare la sfida con molte meno unità sul campo. Questo tipo di missioni appariranno casualmente durante la campagna di Othercide, e sono già arrivate su PC, mentre su console saranno aggiunte nel corso del mese di dicembre. Ricordiamo che Othercide è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.