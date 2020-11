Project Eve: rivelato video di gameplay, nuovi screenshot

È passato ormai più di un anno e mezzo dall’annuncio di Project Eve, titolo sviluppato da Shift Up e capitanato dalla vulcanica mente di Hyung-Tae Kim, già noto per il suo lavoro su titoli come Magna Carta e Blade & Soul. Ma ora, finalmente, possiamo vedere qualcosa di più concreto: lo studio ha infatti pubblicato un video di gameplay, in cui vediamo la protagonista Eve combattere contro un boss.

Non siamo ben sicuri di alcuni dettagli pratici dell’anatomia di quel mostro, ma non possiamo negare che la battaglia ci sia sembrata un bel po’ intrigante. Sembra che fondamentale sarà il corretto uso non solo delle schivate, ma anche la tempistica delle parate. Project Eve era stato inizialmente annunciato per PC, PS4 e Xbox One; nè il trailer nè il sito ufficiale fanno però menzione delle piattaforme di lancio. Un’indicazione, forse, che Shift Up stia meditando di abbandonarle in favore delle console di nuova generazione? Staremo a vedere. A proposito di vedere, lo sviluppatore ha anche rilasciato una serie di screenshot, che potete trovare qui sotto.