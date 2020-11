GOG.com: al via le offerte digitali del Black Friday

Dopo Steam e l’Epic Games Store, poteva forse esimersi GOG dal preparare anch’esso offerte speciali in occasione del Black Friday? Certo che no, e infatti anche sul negozio digitale di CD Projekt potremo trovare offerte speciali e ottimi prezzi, con tutta la libertà data dall’assenza di DRM. Occhio a prendersela troppo comoda, però: alcune di queste offerte sono valide solo per un periodo limitato. Fra queste, ci teniamo a segnalare:

Hellblade: Senua’s Sacrifice (-80% fino al 28 novembre alle 15:00)

(-80% fino al 28 novembre alle 15:00) Pillars of Eternity II: Deadfire – Obsidian Edition (-65% fino al 28 novembre alle 15:00)

(-65% fino al 28 novembre alle 15:00) Pillars of Eternity: Definitive Edition (-85% fino al 29 novembre alle 15:00)

(-85% fino al 29 novembre alle 15:00) Tropico 5: Complete Collection (-60% fino al 29 novembre alle 15:00)

(-60% fino al 29 novembre alle 15:00) Age of Wonders: Planetfall (-75% fino al 29 novembre alle 15:00)

(-75% fino al 29 novembre alle 15:00) Hollow Knight (-66% fino al 29 novembre alle 15:00)

Una volta scadute queste offerte, altre andranno a rimpiazzarle; se non volete perdervele, assicuratevi di visitare regolarmente il negozio di GOG.