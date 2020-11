Destiny 2: Bungie sospende le Prove di Osiride, di nuovo

A quanto pare, su Destiny 2 l’incombente Oscurità non dev’essere arrivata solo in senso narrativo, ma deve avere in qualche modo colpito i software di sviluppo della Bungie. Dopo una sospensione temporanea, necessaria per sistemare qualche problema tecnico, la riapertura delle Prove di Osiride era prevista per la giornata di ieri. Bungie ha però fatto sapere che avrà bisogno di un’altra settimana per sistemare altri inconvenienti apparsi nel frattempo: a giudicare dai commenti, sembra che stavolta il problema principale sia causato dai Titani che diventano invisibili. Non proprio una situazione piacevolissima, in effetti.

I problemi di Destiny 2 non si limitano al comparto PvP, però. Nonostante un campagna promozionale lunga ed efficace, l’espansione Oltre la Luce si è rivelata a dir poco deludente. Staremo a vedere se Bungie sarà in grado di recuperare il benestare dei fan.