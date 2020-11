Cyberpunk 2077: ecco come funzionerà il cross-save

Cyberpunk 2077 è ormai dietro l’angolo (speriamo), e non dubitiamo che tanti vorranno goderselo sulle console di nuova generazione di Sony e di Microsoft. Se, però, siete persone pazienti e preferite fare più avanti il salto generazionale, o se magari lo fareste anche ieri ma siete una delle vittime della carenza di scorte, vi farà piacere sapere che il titolo di CD Projekt RED adotta la funzionalità cross-save. Questo significa che potrete tranquillamente trasferire i vostri salvataggi da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X|S, senza perdere un minuto di progressi. Per chiarire ogni dubbio, lo sviluppatore polacco ha anche preparato due pagine che spiegano nel dettaglio come procedere.

Per quanto riguarda il passaggio da PS4 a PS5, tre sono le opzioni disponibili, a patto di utilizzare sempre lo stesso account PlayStation:

Effettua l’accesso al tuo account PlayStation Plus e carica i tuoi salvataggi, oppure

Trasferisci i tuoi dati tramite cavo LAN o connessione senza fili (WiFi), oppure

Utilizza un dispositivo di archiviazione compatibile e trasferisci i tuoi salvataggi sullo stesso account PSN su PlayStation 5.

Per il passaggio dei salvataggi da Xbox One a Xbox Series X|S, il cross-save si appoggerà al servizio Smart Delivery:

Assicurati di essere connesso a internet, in modo da caricare i tuoi dati salvati sul cloud o collega contemporaneamente i tuoi sistemi Xbox One e Xbox Series X/S alla stessa rete e utilizza l’opzione di sistema per il trasferimento su rete.

A proposito di PS4 e Xbox One: CD Projekt RED ha di recente mostrato il gameplay di Cyberpunk 2077 sia sulle console Microsoft che su quelle Sony.