Immortals Fenyx Rising: l'Idra nel nuovo video di gameplay

Anche se il trailer animato mostrato pochi giorni fa era stato sicuramente stati apprezzati, di Immortals Fenyx Rising era da qualche tempo che non si vedeva un po’ di gameplay. A questo Ubisoft ha rimediato con un nuovo video, commentato dal dinamico duo di Ubisoft News. In questo video possiamo vedere Fenyx cimentarsi in qualche rapido combattimento, prima di spremere le meningi alla ricerca della soluzione a un puzzle. Ovviamente, se siete allergici anche ai più piccoli spoiler vi conviene stare alla larga da questo video.

Punto forte di questo video è però lo scontro con l’Idra. Com’è noto, questo leggendario mostro è caratterizzato dal fatto che eliminare una delle sue teste porterà altre due a prendere il suo posto; e, immancabilmente, anche in Immortals Fenyx Rising questa sua caratteristica sarà presente, quindi non cantate vittoria troppo presto. Sconfiggere bestie leggendarie porterà a ricompense altrettanto leggendarie, che saranno indispensabili per aiutare gli déi a rifarsi dei temibili Titani.

Il nuovo open world di Ubisoft sarà disponibile a partire dal 3 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch e Stadia.