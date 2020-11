SaGa Frontier Remastered annunciato, arriverà nel 2021

Nel continuare la sua opera di recupero dei classici degli anni ’90, Square Enix ha annunciato SaGa Frontier Remastered. Uscito originariamente nel 1997, questo titolo arriverà nell’estate del 2021 su PC (Steam), PS4 e Switch, oltre ad approdare su dispositivi iOS e Android. Possiamo già dare una rapida occhiata ad alcuni aspetti di questa remaster grazie al breve trailer preparato da Square.

SaGa Frontier Remastered non avrà dalla sua soltanto una veste grafica rinnovata: Square Enix si è data da fare per integrare i contenuti tagliati dall’originale. In questa remaster sarà infatti disponibile un ottavo personaggio giocabile, Fuse, ottenibile dopo aver completato le storie degli altri sette protagonisti, e alcuni eventi non implementati nell’originale, che daranno un ulteriore senso di completamento alla storia.