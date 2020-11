Soulcalibur VI: il prossimo personaggio DLC sarà Hwang

Quei birbantoni di Project Soul hanno voluto tenerlo nascosto fino quasi all’ultimo secondo, scatenando le speculazioni della community di Soulcalibur VI su chi effettivamente sarebbe stato il prossimo personaggio a calcare lo Stage of History. Alla fine, però, questa Unknown Soul si è rivelata essere niente meno che Hwang, il combattente coreano assente in veste ufficiale dalla serie fin dai tempi di Soulcalibur II. E a giudicare dal trailer, sembra che il guerriero abbia passato il tempo ad affinare e sviluppare nuove abilità.

Particolare interessante del trailer è che nella parte iniziale possiamo vedere Hwang correre in soccorso di una Seong Mi-Na vestita come la sua controparte del quarto capitolo della serie. A livello di storia, Soulcalibur VI – che, ricordiamo, ripercorre gli eventi di SC I & II – non è certo nuovo a viaggi temporali e realtà alternative, quindi è tutt’altro che improbabile che questi espedienti narrativi saranno parte anche del background di Hwang.

Lo spadaccino coreano sarà disponibile a partire dal 2 dicembre, presumibilmente al prezzo di 5,99€. Con il suo aggiornamento, arriveranno anche due nuove brevi storie per Nightmare e Mitsurugi, oltre a un pacchetto di elementi cosmetici ispirati a Tekken, acquistabile a parte. Seong Mi-Na riceverà gratuitamente i suoi abiti di Soulcalibur IV, visti nel trailer.