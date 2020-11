Xbox Game Pass: Control potrebbe essere in arrivo

Control potrebbe essere in dirittura di arrivo nel catalogo del servizio Xbox Game Pass, questa volta per davvero.

Il team social che si occupa di gestire l’account Twitter del servizio in abbonamento ha infatti diffuso un messaggio che lascia poco spazio ai dubbi. Citando un’email fittizia ti un fantomatico manager di Microsoft, l’account fa sapere che un gioco [REDACTED] è stato incluso nell’offerta, e che in qualche modo ha a che vedere con una luce rossa alquanto sinistra. L’indizio sembrerebbe puntare proprio in direzione del videogioco targato Remedy Entertainment, anche se al momento non si hanno conferme ufficiali.

Restiamo dunque in attesa di saperne di più.

Condividi con gli amici Inviare