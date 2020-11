Forza Horizon 5 potrebbe uscire prima del previsto

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal giornalista Jeff Grubb durante l’ultima puntata del podcast Xbox Empire, Forza Horizon 5 non solo potrebbe essere in lavorazione da tempo, ma potrebbe addirittura vedere la luce prima del previsto.

Ciò significherebbe che il presunto gioco di corse di Playground Games potrebbe in qualche modo rompere la solita alternanza tra Forza Horizon e Forza Motorsport, con quest’ultimo ancora nel pieno dello sviluppo e ben lontano dalla pubblicazione. Il quinto Forza Horizon, invece, sarebbe già a buon punto e potrebbe quindi essere lanciato sul mercato prima della prossima iterazione della serie principale.

Da notare che Forza Horizon 5 non è stato ancora annunciato, quindi prendete queste informazioni con le proverbiali molle.

