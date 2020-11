L'FPS di Creative Assembly è ancora in lavorazione

In una recente intervista concessa ai taccuini di GamesIndustry, Tim Heaton di SEGA Europe ha ribadito che Creative Assembly sta lavorando a un nuovo FPS.

Le indiscrezioni sul prossimo videogioco degli autori della serie Total War e di Alien Isolation circolano già da un paio di anni, lasciando intendere che lo studio britannico stia sviluppando uno sparatutto in prima persona a sfondo tattico, tuttavia non conosciamo ancora i dettagli di questo progetto.

Heaton ha però fatto sapere che questo misterioso FPS non è l’unico videogioco in lavorazione presso Creative Assembly: lo studio inglese ha infatti dato vita a diversi team che si stanno occupando di incubare nuove IP da far sbocciare in progetti videoludici veri e propri. Il futuro di Creative Assembly, dunque, non è legato solamente al fortunatissimo e rinomato franchise di Total War.

