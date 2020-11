People Can Fly sta sviluppando due nuovi giochi tripla A

Non c’è solo Outriders nel futuro di People Can Fly: la compagnia polacca che ha dato i natali a titoli del calibro di Painkiller, Bulletstorm e Gears of War: Judgment sta lavorando anche ad altri due videogiochi tripla A.

La compagnia ha difatti aggiornato il suo sito ufficiale rendendo noti i piani relativi ai progetti futuri. Tra questi spiaccano una seconda collaborazione con Square Enix, nome in codice Gemini, e un altro videogioco prodotto da Take-Two Interactive, nome in codice Dagger. Entrambe le produzioni saranno esclusivamente rivolte alle piattaforme di nuova generazione, dunque PS5 e Xbox Series X|S, e richiederanno una gestazione piuttosto lunga. A tal proposito, People Can Fly prevede di pubblicare questi videogiochi entro la fine del 2024.

