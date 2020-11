Caravan Stories è in dirittura di arrivo su Nintendo Switch

Durante una diretta streaming organizzata per celebrare il terzo anniversario del gioco, lo studio di sviluppo giapponese Aiming Inc. ha annunciato di essere al lavoro su una conversione di Caravan Stories per Nintendo Switch.

Si tratta di un MMORPG free-to-play già disponibile su dispositivi mobili, PC e PS4 (ma solo in Asia e Nord America) che si rifà alla tradizione dei giochi di ruolo online giapponesi, con numerosi personaggi reclutabili, battaglie tattiche a turni e numerose attività tra dungeon e quest.

Purtroppo non è stata annunciata la finestra di lancio di Caravan Stories per Nintendo Switch, né sappiamo se il gioco sarà disponibile anche in Europa.