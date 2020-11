Le vendite di Yakuza superano quota 14 milioni di copie

Nel diffondere gli ultimi risultati finanziari, Sega Sammy ha rivelato che le vendite complessive dell’intero franchise di Yakuza hanno raggiunto e superato quota 14 milioni di copie.

La compagnia ha precisato che si tratta di una saga molto apprezzata sia in patria che in Occidente, tuttavia ritiene che si tratti ancora di una serie di nicchia rivolta a un pubblico selezionato di giocatori. Di conseguenza, la strategia messa in atto da SEGA è quella di pubblicare i videogiochi della serie Yakuza sul maggior numero di piattaforme possibili, in modo tale da espandere quanto più possibile il bacino di utenti potenziali.

L’ultima incarnazione del franchise, Yakuza: Like a Dragon (qui recensito), ne è la dimostrazione dal momento che è stato pubblicato su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S, con una versione PS5 in arrivo nei prossimi mesi.

