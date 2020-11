Terraria: in lavorazione il supporto allo Steam Workshop

I nostri lettori più attenti ricorderanno come Journey’s Actual End era stato definito come l’ultimo aggiornamento che il sandbox Terraria avrebbe ricevuto. A quanto pare, questo vale solo per quello che riguarda i contenuti di gioco, perché Re-logic ha deciso che ha ancora qualcosa da fare; e, come spiegato con un post sul forum ufficiale, questo qualcosa è il supporto allo Steam Workshop. Questa funzionalità permetterà di scaricare texture pack e creazioni dei giocatori tramite l’interfaccia di Steam, senza dove smanettare con le cartelle di gioco o utilizzare programmi di terze parti. Importante, però, tenere a mente che lo Steam Workshop non sarà compatibile con i mod di gioco, che continueranno a venire gestiti tramite il tMod Loader.

Già che c’era Re-Logic ne ha approfittato per annunciare che, in collaborazione con Laced Records, rilascerà una versione su vinile della colonna sonora di Terraria.