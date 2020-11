Crash Bandicoot 4: un misterioso teaser rivelato dai fan

Daniele Cucchiarielli ce l’aveva detto, in sede di recensione: Crash Bandicoot 4, se davvero volete completarlo del tutto, non è un gioco da prendere sottogamba. E a quanto pare Toys for Bob ha nascosto nel gioco una misteriosa sorpresa per chi riesce non solo a raggiungere il 100% del gioco, ma ad andare ben oltre arrivando al 106% di completamento. E la sorpresa in questione è un simbolo che appare per nemmeno un secondo sul televisore dopo tutte le schermate iniziali dei vari giochi di Crash.

Difficile capire cosa voglia stare a indicare l’immagine apparsa a schermo, anche se ovviamente le speculazioni si sono scatenate: un (forse già scontato) seguito di Crash Bandicoot 4? Uno spin-off? Qualcosa di ancora più intrigante? O forse soltanto una burla preparata da quelli di Toys for Bob per far parlare del loro gioco? Staremo a vedere.