Sony blocca migliaia di account per abuso della PS Plus Collection

Chi in questi giorni è riuscito a mettere mano a una PS5 si sarà sicuramente accorto dell’ottimo valore dell’offerta PS Plus Collection. Senza nessun costo aggiuntivo, questo programma permette agli iscritti al PlayStation Plus di accedere a un’ampia libreria di titoli di primo piano usciti su PS4, fra cui Bloodborne, Monster Hunter World, Uncharted 4 e God of War. Sony ha sempre inteso questa offerta come rivolta all’utenza PS5; molti, però, si sono accorti che dopo averla registrata sulla nuova console Sony, la libreria di titoli scaricabili gratuitamente rimaneva accessibile anche su PS4, e da lì alla condivisione del proprio account in cambio di una somma di denaro il passo è stato breve.

Sony Interactive Entertainment non l’ha presa proprio bene, però: la reazione infatti è stata il blocco di migliaia di account, che per due mesi non potranno avere accesso alla loro funzionalità; in alcuni casi, sembra che anche le PS5 stesse siano state bloccate. Gli account colpiti da queste misure sembrano concentrarsi principalmente in quel di Hong Kong. Giusto per sicurezza, però, noi consigliamo di non dare troppo in giro il vostro account.