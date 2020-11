VR: nel 2020 gli acquisti hanno superato il miliardo di dollari

Sembra che la crescita del mercato VR sia forse un po’ lenta, ma di sicuro inesorabile. Il volume totale di acquisti di piattaforme VR e di giochi collegati supererà infatti il miliardo di dollari nel solo 2020; a segnalare la cosa sono stati gli analisti di mercato di Omdia, come riportato da Gamesindustry. Come motivo di questa crescita, oltre ovviamente al lockdown, l’analisi segnala anche l’influenza positiva apportata dagli headset standalone, e in particolare dal recente Oculus Quest 2, lanciato da Facebook a un prezzo competitivo.

La presenza della VR nelle case resta però molto bassa: lo studio di Omdia ha coperto 32 nazioni, nelle quali la presenza media è stata appena dell’1.2%. Nonostante l’innegabile crescita, il 2020 è infatti stato un anno non semplice per i produttori di VR, sia a causa dei problemi di produzione legati alla pandemia, sia per l’uscita delle nuove console di Sony e Microsoft, che ha ovviamente distratto molto l’attenzione dei potenziali giocatori. Speriamo, però, che questa crescita possa significare più titoli dall’alto valore di produzione come Half Life: Alyx.