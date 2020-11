Apex Legends: Wraith nel mirino del team di bilanciamento

Sembra che una delle leggende più iconiche di Apex Legends stia per ricevere qualche cambiamento. Ad anticiparlo è stato Daniel Klein, Senior Game Designer di Respawn Entertainment, che ha chiarito nel corso del podcast The Third Party (come riportato da Dexerto) come il team stia dando un’occhiata a Wraith per cercare di portarla più in linea con gli altri partecipanti al battle royale. Non si tratta certo della prima volta che Wraith diventa il bersaglio di tanto temute patch di bilanciamento: chi scrive ricorda bene come al lancio il profilo di Wraith fosse fra i più difficili da colpire, e nel frattempo Respawn è intevenuta più volte.

A quanto pare non è stato ancora abbastanza, però. Daniel Klein ha fatto sapere che questa volta non saranno toccate le sue abilità, ma piuttosto le sue hitbox, che a quanto pare sono ancora considerate problematiche; l’intervento, stando a quanto detto, sarà simile a quello ricevuto da Pathfinder nel corso della Season 7. Non tutto il male viene per nuocere, però: rendere Wraith più facile da colpire permetterà agli sviluppatori di ribilanciare anche il suo kit. La notizia di altri ritocchi alla sfuggente leggenda non è stata ovviamente accolta con particolare entusiasmo dai suoi fan, che sono stati però rassicurati dall’intervento del Live Balance Designer di Apex Legends.