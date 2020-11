Re:Legend arriverà su PC e console nella primavera del 2021

Ottime notizie per i fan del gioco cooperativo: il publisher 505 e lo sviluppatore Magnus Games hanno annunciato che Re:Legend sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dalla primavera del 2021. In Re:Legend, il nostro smemorato protagonista si ritroverà a dover coltivare la terra, allevare e catturare pesci e, come da tradizione in ogni buon JRPG, affrontare una serie di sfide e combattimenti. In questi ultimi potrà usufruire dell’aiuto dei Magnus, bestie magiche che potrà catturare e allevare, portandoli ad evolversi in creature ancora più potenti.

Al tutto si alternerà una forte componente di interazione con gli abitanti del villaggio, oltre alla possibilità del gioco cooperativo fino a 4 giocatori. Re:Legend è attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam, dove tra l’altro è anche scontato del 40% in occasione dei saldi autunnali.