DOOM Eternal arriverà presto su Nintendo Switch

Sembra incredibile, ma a quanto pare la piccola console Nintendo non cessa mai di stupire. Grazie all’operato di Panic Button, esperti quando si tratta di porting, DOOM Eternal sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dall’8 dicembre. E ovviamente, non manca il trailer a mettere in mostra lo Slayer in azione sulla console della Grande N.

Dobbiamo dire che, a dispetto degli ovvi compromessi dovuti alla minore potenza dell’hardware Switch, questa versione di DOOM Eternal fa davvero una bella figura. Oltre a presentare la campagna in tutta la sua sanguinolenta gloria, lo sparatutto di id Software includerà anche la modalità multiplayer Battlemode, un intenso 2 vs 1 che vedrà due giocatori calarsi nei panni di demoni e tentare di porre fine al temutissimo Slayer, controllato dal terzo giocatore.

Interessante particolarità di DOOM Eternal su Nintendo Switch sarà la compatibilità con la funzione giroscopica del controller Joy-Con. Brutte notizie se volevate una versione fisica del gioco, però: come spiegato nelle FAQ, id Software ha previsto la sola release digitale, dal peso di circa 19 gb.