Fallout 76: pubblicato un nuovo trailer sull'aggiornamento Alba d'Acciaio

Bethesda ha confezionato un nuovo trailer di Fallout 76 per illustrare le novità introdotte con l’aggiornamento Alba d’Acciaio, un update che aggiunge, tra le altre cose, una serie di missioni dedicate alla Confraternita d’Acciaio.

Questo update gratuito, disponibile da pochi giorni su PC, PS4 e Xbox One, aggiunge la linea di missioni del Paladino Leila Rahmani che con le sue truppe è arrivata dalla California per fondare un capitolo in Appalachia. L’aggiornamento aggiunge quindi nuovi luoghi da esplorare e oggetti di equipaggiamento, un nuovo tavoliere per la terza stagione di contenuti, la possibilità di costruire rifugi C.A.M.P. indipendenti rispetto al C.A.M.P. principale, nonché due nuovi alleati minori disponibili salendo di grado.