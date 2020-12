Microsoft Flight Simulator: presto disponibile il supporto alla VR

Durante un recente botta e risposta su Twitch, gli sviluppatori di Asobo Studio hanno annunciato che Microsoft Flight Simulator supporterà la VR a partire dal prossimo 22 dicembre.

Inizialmente era stato lasciato intendere che gli unici dispositivi supportati sarebbero stati quelli per la Microsoft Mixed Reality, tuttavia il team di sviluppo ha fatto sapere che sarà possibile impiegare ogni famiglia di visori per la realtà virtuale, dunque Oculus, Valve, HP, e così via.

Ogni aspetto del gioco sarà compatibile con la VR, compresi i menu, in modo da offrire un’esperienza di realtà virtuale quanto più immersiva possibile. L’aggiornamento gratuito del 22 dicembre includerà anche nuovi tutorial.

Infine, gli sviluppatori hanno approfittato dell’occasione per annunciare che il 28 gennaio prossimo verrà pubblicato un ulteriore aggiornamento gratuito. Questo punterà a offrire una maggiore fedeltà visiva per i territori inglesi e scozzesi, mentre verranno inclusi ulteriori punti di interesse nel Regno Unito.

Condividi con gli amici Inviare