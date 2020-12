The Good Life uscirà nell'estate del prossimo anno

Finanziato con successo tramite una campagna di crowdfunding su Kickstarter, The Good Life di Hidetaka “Swery” Suehiro sarà disponbile su PC e console nel corso della prossima estate.

Il prossimo gioco dell’autore di Deadly Premonition e The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories metterà i giocatori nei panni della fotografa newyorchese Naomi, la cui vita prende una piega inaspettata e si ritrova nella pittoresca cittadina rurale inglese di Rainy Woods. In questa località apparentemente idilliaca, però, inizia a scoprire che non tutto è come sembra. Gli abitanti mutaforma rappresentano solo l’inizio del mistero che Naomi dovrà svelare in The Good Life. Utilizzando le sue doti di detective, Naomi dovrà svelare il mistero di questa cittadina mentre svolgerà strani, ma piacevoli, lavori part-time per far quadrare i conti.

The Good Life uscirà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.