Baldur's Gate 3: la prossima patch renderà incompatibili i salvataggi

In attesa della pubblicazione della prossima patch di Baldur’s Gate 3, Larian Studios ha voluto mettere in guardia gli utenti: i vecchi salvataggi non funzioneranno più una volta applicato l’aggiornamento.

L’incompatibilità è dovuta ad alcuni cambiamenti che verranno apportati alla storia del gioco, sempre in divenire trattandosi di un titolo in Accesso Anticipato, per questo l’utilizzo di vecchi salvataggi potrebbe in qualche modo entrare in conflitto con le modifiche. Per godere delle novità, dunque, sarà necessario avviare una nuova partita.

Niente paura però: Larian ha pensato anche a chi vuole continuare a giocare a Baldur’s Gate 3 con un vecchio salvataggio. Lo studio belga ha infatti predisposto un secondo branch accessibile tramite le proprietà del gioco su Steam (qui le istruzioni) che preclude l’accesso alle novità, ma permette di continuare a utilizzare i vecchi save. Purtroppo questa possibilità è limitata alla sola versione PC: gli utenti che hanno acquistato il gioco su Google Stadia dovranno obbligatoriamente dire addio ai progressi.

